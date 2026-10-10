Москва10 окт Вести.Взятие российской армией Кияницы в Сумской области позволит развивать наступление на юг, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Освобождение Вооруженными силами России населенного пункта Кияница было весьма предсказуемо, поскольку российские военнослужащие неплохо развивали успех на участке Хотень - Могрица. Это все южнее населенного пункта Юнаковка. Вот сейчас бойцы подравнивают линию боевого соприкосновения для того, чтобы подготовить все необходимое для продвижения в южном направлении