Москва11 нояВести.Освобождение российской армией населенного пункта Никольское в Сумской области говорит об успешном наступлении российских подразделений на сумском направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
На сумском направлении серьезно активизировались боевые действия. И сообщение Минобороны об освобождении Никольского свидетельствует о том, что российские подразделения успешно наступают на сумском участкеприводит ТАСС слова Марочко
Минобороны сообщило об освобождении Никольского 10 ноября.