Марочко: российская армия успешно наступает на сумском направлении ВС России успешно наступают в Сумской области

Москва11 ноя Вести.Освобождение российской армией населенного пункта Никольское в Сумской области говорит об успешном наступлении российских подразделений на сумском направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

На сумском направлении серьезно активизировались боевые действия. И сообщение Минобороны об освобождении Никольского свидетельствует о том, что российские подразделения успешно наступают на сумском участке приводит ТАСС слова Марочко

Минобороны сообщило об освобождении Никольского 10 ноября.