Марочко рассказал о подготовке ВС РФ к форсированию реки Порозок на Сумщине Марочко: после освобождения Никольского ВС РФ готовятся форсировать реку Порозок

Москва11 ноя Вести.Российские войска после освобождения от боевиков ВСУ населенного пункта Никольское готовятся форсировать реку Порозок в Сумской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Заявление Министерства обороны РФ о взятии Никольского говорит о том, что наши военнослужащие уже готовятся брать водную преграду - реку Порозок сказал он

Ранее Марочко сообщил, что освобождение российской армией населенного пункта Никольское в Сумской области говорит об успешном наступлении российских подразделений на сумском направлении.