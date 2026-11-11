Москва11 нояВести.Российские войска после освобождения от боевиков ВСУ населенного пункта Никольское готовятся форсировать реку Порозок в Сумской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Заявление Министерства обороны РФ о взятии Никольского говорит о том, что наши военнослужащие уже готовятся брать водную преграду - реку Порозоксказал он
Ранее Марочко сообщил, что освобождение российской армией населенного пункта Никольское в Сумской области говорит об успешном наступлении российских подразделений на сумском направлении.