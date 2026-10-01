Марочко: ВС РФ с освобождением Толстодубова сформировали буферную зону в 8 км Марочко: на глуховском участке ВС РФ сформировали буферную зону в 8 км

Москва1 окт Вести.Вооруженные силы Российской Федерации после освобождения населенного пункта Толстодубово в Сумской области сформировали буферную зону протяженностью порядка 8 километров вдоль границы с РФ. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Освобождение Толстодубова в Сумской области говорит о том, что мы в районе Бачевска начинаем развивать успех. На глуховском участке также хочу отметить, что мы уже сформировали буферную зону и на данный момент она составляет порядка 8 километров на границе с РФ сказал он

Марочко отметил, что российские бойцы продолжат расширять буферную зону на указанном участке.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска освободили ряд населенных пунктов в зоне проведения спецоперации (СВО). Под контроль российской армии перешли Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской области.