Белоусову доложили о создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях

Белоусову доложили о создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях Белоусову доложили о создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях

Москва25 сен Вести.Министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе инспекции "Северной" группировки войск доложили о создании зоны безопасности в приграничных районах Харьковской и Сумской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Белоусов в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции заслушал доклады командиров на пункте управления одного из соединений группировки "Север".

Командующий генерал-полковник Евгений Никифоров рассказал министру о текущей обстановке и действиях группировки по созданию полосы безопасности в приграничных районах двух областей.

На Сумском направлении освободили десять населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населенных пунктов доложил Никифоров

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что с момента начала операции по окружению противника в Харьковской области российские военнослужащие освободили 212 квадратных километров территории. Под контроль ВС РФ перешли 12 населенных пунктов.