С начала окружения в Харьковской области под контроль ВС РФ перешло 212 кв. км

ВС РФ освободили 212 кв. км территории с начала окружения в Харьковской области С начала окружения в Харьковской области под контроль ВС РФ перешло 212 кв. км

Москва25 сен Вести.С начала операции по окружению группировки ВСУ в Харьковской области под контроль Вооруженных сил Российской Федерации перешло 212 квадратных километров территории, освобождены 12 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военное ведомство опубликовало сводку за период с 19 по 25 сентября 2026 года. В Харьковской области киевский режим потерял свыше 960 военнослужащих.

Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 кв. км территории и 12 населенных пунктов говорится в сообщении военного ведомства

Накануне подразделения ВС РФ группы войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково в Харьковской области.