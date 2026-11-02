Почти треть доходов бюджета Украины поступила от иностранных доноров

Донорское финансирование принесло Киеву почти $26,5 млрд за девять месяцев Почти треть доходов бюджета Украины поступила от иностранных доноров

Москва2 ноя Вести.Поступления от иностранных доноров обеспечили 29,2% доходов государственного бюджета Украины с января по сентябрь 2026 года. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные национального банка страны.

За девять месяцев бюджет получил от Евросоюза, иностранных правительств, международных организаций и донорских учреждений 1,2 трлн гривен, или 26,49 млрд долларов. Общий объем доходов за этот период составил 90,6 млрд долларов.

В следующем году Украина планирует выделить на финансирование Вооруженных сил Украины 108,3 млрд долларов. При этом замминистра финансов Роман Ермолычев в сентябре заявил, что, по оценкам Минобороны страны, потребности государства на военные расходы могут достигнуть 175 млрд долларов.

Ожидаемый дефицит украинского бюджета составляет 37 млрд долларов, а государственный долг, по приведенным данным, вырос до 276 млрд долларов.