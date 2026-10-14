Украина недополучила почти треть западной помощи в первой половине 2026 года Киев получил от Запада только $18,7 млрд из запланированных $27 млрд

Москва14 окт Вести.Украина рассчитывала в первой половине 2026 года на западную помощь в объеме 27 миллиардов долларов, однако в реальности получила только чуть более двух третей от этой суммы.

"Недостача" составила 8,7 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов страны.

В общей сложности Киеву было предоставлено порядка 18,7 миллиарда долларов. Большую часть этих денег – 11,3 миллиарда долларов – Украина получила в июне, когда ЕС начал предоставлять ей двухгодичный кредит на 90 миллиардов евро.

С января по май транши были значительно скромнее: от 2,4 до 0,5 миллиарда долларов. При этом Киев ожидал, что ежемесячные выплаты будут составлять 4,5 миллиарда долларов. Недополученную помощь, которая была заложена в бюджет, украинским властям пришлось восполнять за счет средств, которые были зарезервированы на конец текущего года.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Киев собирается покрыть дефицит военного бюджета деньгами обычных европейцев. По информации ведомства, Служба безопасности Украины (СБУ) организовала новую схему хищения средств европейских налогоплательщиков, намереваясь реализовать ее через поставки пистолетов из ЕС для собственных нужд.