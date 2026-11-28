Украина получила около $70 млрд от стран Запада с начала года

Запад направил Украине финансовую помощь почти на $70 млрд с начала года Украина получила около $70 млрд от стран Запада с начала года

Москва28 ноя Вести.Суммарный размер финансовой помощи, направленной Украине странами Запада с начала 2026 года, составил около $69,9 млрд. К такому выводу пришел ТАСС на основе подсчетов данных Министерства финансов Украины.

В указанную сумму не входит стоимость поставок оружия и военной техники.

Общий размер финансовой поддержки, оказанной западными странами Украине за первые 11 месяцев 2026 года, не считая поставок вооружений и военной техники, достиг $69,9 млрд сказано в публикации

Самым крупным спонсором Украины стал Европейский союз – он выделил Киеву порядка 2/3 всей суммы финансирования ($43,5 млрд).

Страны "Большой семерки" (кроме США) за первые 11 месяцев текущего года профинансировали Украину на $10,5 млрд за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Чуть меньше, $9,6 млрд, Киеву принесли размещенные за пределами страны облигации госзайма. Международный валютный фонд предоставил Украине $2,2 млрд, еще $1,6 млрд Киев получил от Японии.

Канада и Великобритания направили на Украину $839 и $798 млн соответственно, $305 млн выделил Всемирный банк, $272 млн поступили от Швеции, $200 млн – от Норвегии, а оставшиеся $33 млн – от Европейского банка реконструкции и развития.

Ранее стало известно, что Франции назвали "полным безумием" новый пакет помощи Украине от ЕС на сумму $45 млрд.