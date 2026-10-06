Москва6 октВести.Страны G7 с начала 2026 года выдали Украине кредитов на $10,5 млрд за счет доходов от замороженных на Западе активов России, а общая сумма кредитов из тех же источников достигла $50 млрд, сообщает РИА Новости.
В 2024 году "Большая семерка" одобрила выдачу Украине кредита на $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. По этой схеме, к сентябрю 2026 года Украина уже получила $49,4 млрд.
В ЕС заморожены российские активы стоимостью 210 млрд евро. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
ЕС, перечисляя доходы от российских замороженных активов в пользу Украины, способствует терроризму, заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова.