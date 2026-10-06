Украина получила от G7 $50 млрд из доходов от замороженных активов Рос

Страны G7 передали Украине $50 млрд из доходов от замороженных активов России Украина получила от G7 $50 млрд из доходов от замороженных активов Рос

Москва6 окт Вести.Страны G7 с начала 2026 года выдали Украине кредитов на $10,5 млрд за счет доходов от замороженных на Западе активов России, а общая сумма кредитов из тех же источников достигла $50 млрд, сообщает РИА Новости.

В 2024 году "Большая семерка" одобрила выдачу Украине кредита на $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов​​​. По этой схеме, к сентябрю 2026 года Украина уже получила $49,4 млрд.

В ЕС заморожены российские активы стоимостью 210 млрд евро. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.

ЕС, перечисляя доходы от российских замороженных активов в пользу Украины, способствует терроризму, заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова.