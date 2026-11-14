Москва14 ноя Вести.Европа передала Киеву более 8 млрд евро доходов от использования замороженных российских активов. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

ЕС и страны Группы семи заморозили около 300 млрд евро активов РФ. Почти 180 млрд евро хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В интервью ТАСС он сказал, что все контакты РФ с Euroclear были в одностороннем порядке прекращены по инициативе бельгийской стороны в 2022 году. Тогда депозитарий в нарушение своих контрактных обязательств заблокировал активы Банка России.

По его словам, с 2024 года эта структура стала соучастником преступной схемы по незаконному присвоению доходов от реинвестирования российских средств и их дальнейшему направлению на военные нужды киевского режима.