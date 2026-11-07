Запад передал Киеву $49,4 млрд из доходов от замороженных активов России

Киев получил от Запада $49,4 млрд из доходов от замороженных активов России Запад передал Киеву $49,4 млрд из доходов от замороженных активов России

Москва7 ноя Вести.За два года действия программы ERA, предусматривающей финансирование Киева из доходов от замороженных на Западе российских активов, Украина получила $49,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Украины.

С начала 2026 года Украина получила от стран G7 $10,5 млрд из доходов от замороженных активов России.

В октябре 2024 года главы стран G7 объявили о достижении договоренности относительно предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Кредиты обслуживают за счет доходов от замороженных суверенных активов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал передачу Киеву доходов от замороженных российских активов противозаконными действиями и воровством.