Европа все еще надеется присвоить замороженные активы России Фон дер Ляйен: ЕК надеется экспроприировать замороженные активы РФ

Москва18 ноя Вести.Еврокомиссия все еще надеется освоить замороженные активы России, чтобы рассчитаться по кредитам, взятым для помощи Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Еврокомиссия рассматривает возможность использовать доходы от реинвестирования замороженных активов России для выплат процентов по кредиту признала фон дер Ляйен

Глава ЕК выступила с этим заявлением, представляя новую программу европейского финансирования Киева на 2027 год, которое должно составить 45 млрд евро.

Ранее Урсула фон дер Ляйен в Европе заявила о введении нового пакета санкций против России.