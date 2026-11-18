Москва18 нояВести.Еврокомиссия все еще надеется освоить замороженные активы России, чтобы рассчитаться по кредитам, взятым для помощи Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
Еврокомиссия рассматривает возможность использовать доходы от реинвестирования замороженных активов России для выплат процентов по кредитупризнала фон дер Ляйен
Глава ЕК выступила с этим заявлением, представляя новую программу европейского финансирования Киева на 2027 год, которое должно составить 45 млрд евро.
Ранее Урсула фон дер Ляйен в Европе заявила о введении нового пакета санкций против России.