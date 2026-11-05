ЕС выделил Украине 4,36 млрд евро на бюджетные и оборонные нужды

Еврокомиссия перевела Украине более 4 млрд в рамках программы финансирования ЕС выделил Украине 4,36 млрд евро на бюджетные и оборонные нужды

Москва5 ноя Вести.Евросоюз предоставил Украине новый пакет финансовой помощи на 4,36 млрд евро, сообщила Европейская комиссия.

В заявлении говорится, что средства пойдут на обеспечение работы основных государственных служб и покрытие неотложных оборонных потребностей Украины.

Сегодня мы выделяем Украине пакет помощи в размере 4,36 миллиарда евро сказано в тексте

Ранее Евросоюз утвердил кредитную программу поддержки Киева на 90 млрд евро на следующие несколько лет.

Кроме того, в ЕС потребовали дополнительные средства для Киева от Канады, Великобритании, Японии и Норвегии.