Москва5 нояВести.Евросоюз предоставил Украине новый пакет финансовой помощи на 4,36 млрд евро, сообщила Европейская комиссия.
В заявлении говорится, что средства пойдут на обеспечение работы основных государственных служб и покрытие неотложных оборонных потребностей Украины.
Сегодня мы выделяем Украине пакет помощи в размере 4,36 миллиарда евросказано в тексте
Ранее Евросоюз утвердил кредитную программу поддержки Киева на 90 млрд евро на следующие несколько лет.
Кроме того, в ЕС потребовали дополнительные средства для Киева от Канады, Великобритании, Японии и Норвегии.