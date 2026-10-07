ЕК выделила Украине 1,24 млрд евро на производство БПЛА и ракет Еврокомиссия выделила Украине 1,24 млрд евро на производство дронов

Москва7 окт Вести.Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотных летательных аппаратов, средств перехвата БПЛА, а также боеприпасов для них и ракет в рамках оборонной части кредита стран Евросоюза.

Сегодня Еврокомиссия выделила 1,24 миллиарда евро в рамках оборонного компонента Украины. Кредит поддержки размером 90 миллиардов евро говорится в сообщении

Общий объем программы Ukraine Support Loan на период 2026-2027 гг. составляет 90 миллиардов евро. Из них 60 млрд предусмотрены на военные нужды Киева, а остальные 30 млрд – на бюджетную поддержку.