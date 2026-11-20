ЕС выделил €1 млрд Украине на оружие из Европейского фонда мира ЕС одобрил выделение Киеву €1 млрд из Европейского фонда мира

Москва20 ноя Вести.Совет Европейского союза принял ряд решений, которые позволят выделить на закупку оружия для киевского режима миллиард евро из Европейского фонда мира (ЕФМ). Об этом сообщила пресс-служба структуры ЕС.

Уточняется, что средства пойдут на закупку беспилотников, средств противовоздушной обороны, боеприпасов, оборудования для радиоэлектронной борьбы и не только. Все это должно быть передано Украине до конца 2027 года.

Сегодня мы одобряем выделение еще 1 миллиарда евро на поддержку обороноспособности Украины… Украина может рассчитывать на поддержку Европы как на поле боя, так и за столом переговоров пояснила глава евродипломатии Кая Каллас

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспрецедентную финансовую поддержку, которую европейские страны оказывают Киеву, курсом на эскалацию конфликта. Она подчеркнула, что этот фактор учитывается в военной стратегии РФ.