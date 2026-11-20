Захарова заявила об эскалации из-за поставок Нидерландами оружия Украине МИД РФ: действия Нидерландов по поддержке Киева – движение по лестнице эскалации

Москва20 ноя Вести.Поддержка Украины со стороны Нидерландов и поставки ей вооружений ведут к дальнейшей эскалации конфликта и будут учитываться Москвой при военном планировании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала сообщения об участии отставных нидерландских летчиков в боевых действиях против России на переданных Киеву истребителях F-16. По ее словам, эти сведения свидетельствуют об усилении антироссийских настроений в Нидерландах.

Все это вкупе с бездумной поддержкой неонацистского киевского режима оружием и деньгами (а это не менее €12,4 млрд с 2022 года) в ущерб решению собственных внутренних проблем является неприкрытым движением по лестнице военной эскалации. Российской стороной все подобные действия фиксируются и учитываются в военном планировании сказала Захарова журналистам

Ранее стало известно, что Нидерланды планируют ускорить поставки ракет Patriot Украине. Крупный пакет помощи стал еще ближе к одобрению, заявила министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус.