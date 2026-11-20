МИД РФ: заявления Destinus о связи с атакой на Крымский мост – саморазоблачение

Захарова прокомментировала слова Destinus о связи с ударом по Крымскому мосту МИД РФ: заявления Destinus о связи с атакой на Крымский мост – саморазоблачение

Москва20 ноя Вести.Заявление нидерландского производителя вооружений Destinus о причастности к совершенной ВСУ 17 ноября атаке на Крымский мост – это саморазоблачение, которое разделило общественное мнение в Нидерландах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат ответила на просьбу прокомментировать заявление Destinus о том, что Киев для удара по Крымскому мосту 17 ноября использовал произведенные этой компанией ракеты Ruta и БПЛА.

Обратили внимание, что общественное мнение Нидерландов в связи с этим признанием – или, скорее, саморазоблачением – существенно разделилось отметила Захарова

Она пояснила, что часть голландцев, которым "основательно промыли мозги безудержной русофобией", испытали "близкое к первобытному" ликование от информации о совершении атаки на российский гражданский объект при помощи голландского оружия. Однако были и те, кто указал на безответственный курс властей королевства и риски вследствие постоянной накачки Киева оружием.

Захарова напомнила о реакции главы МИД Нидерландов Тома Берендсена, в некоторой степени подтвердившего заявление Destinus.

С другой [стороны, Берендсен] продолжает транслировать не вписывающиеся в реальность самоуспокаивающие реляции о том, что Нидерланды не являются стороной в конфликте вокруг Украины. добавила официальный представитель МИД РФ

Дипломат указала, что участие отставных голландских военных в боях против РФ на переданных ВСУ истребителях F-16 вкупе с поддержкой киевского режима оружием и деньгами является неприкрытым движением Нидерландов "по лестнице эскалации". Россия все подобные действия фиксирует и будет учитывать в военном планировании, резюмировала Захарова.

Ранее российское посольство в Нидерландах заявило, что рассчитывает получить от властей королевства разъяснения по поводу их осведомленности о причастности Destinus к террористическим атакам ВСУ на гражданский объект России.

Ночью 17 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку на Крымский мост. Движение транспорта по нему было приостановлено. В тот же день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание правкомиссии по ликвидации повреждений моста. 18 ноября зампред правительства Андрей Никитин заявил, что Россия имеет все нужные технологии и компетенции, чтобы восстановить Крымский мост в сжатые сроки.