Причастная к атаке на Крымский мост фирма получила сотни миллионов евро от ЕС RT: причастная к атаке на Крымский мост фирма получила сотни млн евро от ЕС

Москва20 ноя Вести.Европа взяла на попечение фирму Destinus, которая пытается пиарится на ракетных атаках на Крымский мост, а также приписывает себе ответственность за теракт, пишет RT.

В публикации также сообщается о связи организации с беглым россиянином и бывшим владельцем "Техносилы" Михаилом Кокоричем, который обвиняется в РФ в государственной измене. Издание выяснило, что только за последний год фирма получила сотни миллионов евро от европейских стран, в том числе военные контракты на производство беспилотных летательных аппаратов.

Согласно годовому отчету Министерства обороны Нидерландов, компания Destinus осуществляет выполнение контракта по поставке беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины. Договор, подписанный в предыдущем отчетном периоде, предусматривает поставки в 2026 году на общую сумму 291,9 млн евро.

В материале говорится, что Нидерланды в июне 2026 года объявили о выделении 250 млн евро на закупку ударных дронов собственного производства для Украины. Из ответа министра обороны парламенту от 1 сентября следует, что речь идет о поставках крылатых ракет Ruta Block 2. Министр уточнил, что данное вооружение может классифицироваться одновременно как беспилотник и как крылатая ракета.

Ранее компания Destinus сделала заявление о применении украинскими вооруженными силами ракет Ruta Block 1 производства данной фирмы при атаке на Крымский мост. Президент предприятия Александр Данилюк отмечал, что, по его утверждению, вооружение компании являлось единственным образцом иностранного производства, использованным ВСУ в ходе данного удара.