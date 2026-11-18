FT: Украина использовала систему "летающих модемов" для удара по Крымскому мосту

Украина использовала "летающие модемы" для атаки на Крымский мост, пишут СМИ FT: Украина использовала систему "летающих модемов" для удара по Крымскому мосту

Москва18 ноя Вести.Украина использовала систему "летающих модемов" для управления ракетами и беспилотниками в режиме реального времени при атаке на Крымский мост. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, специальные дроны действовали как воздушные ретрансляционные станции и обеспечивали связь между операторами и ударными аппаратами, позволяя передавать видео и корректировать их полет на расстоянии сотен километров, в том числе для обхода российских средств ПВО.

По данным FT, Киев начал применять собственную сеть воздушных ретрансляторов после ограничений в работе Starlink.

Украинские подразделения, участвовавшие в операции, намеренно избегали использования Starshield, военной версии спутниковой сети Starlink Маска, работа которой была ограничена в последние недели говорится в публикации

Также сообщается, что Россия тоже разрабатывает собственную сеть воздушных ретрансляторов для управления беспилотниками на больших расстояниях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что последние террористические атаки Киева, в том числе на Крымский мост, связаны с предстоящей встречей лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.