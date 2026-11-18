Минтранс работает над запуском дополнительных поездов в Крым Минтранс организует дополнительные поезда на крымском направлении

Москва18 ноя Вести.Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту осуществляется в соответствии с расписанием. Об этом Минтранс сообщил после заседания оперштаба по вопросу ликвидации последствий атак БПЛА на Крымский мост. Оно прошло под руководством министра транспорта Дмитрия Ядрова.

Для обеспечения транспортной доступности полуострова ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения, заявил Ядров.

Осуществляем четкую координацию всех видов транспорта для надежного сообщения с Крымом отметил министр

Также в ведомстве уточнили, что автобусы из Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей в Керчь следуют по расписанию. При необходимости для перевозки пассажиров и грузов задействуют Керченскую паромную переправу.

Для граждан открыты две горячие линии. Колл-центры работают бесперебойно, чтобы люди оперативно получали информацию и помощь, уточнил глава Минтранса.