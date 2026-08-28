Москва28 авгВести.Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать по действующей схеме движения до 7 сентября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресса".
До 7 сентября включительно для поездов «Таврия» крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от неесказано в сообщении
Между Керчью и другими станциями полуострова для пассажиров запущены согласованные автобусы.
Расписание движения автобусов, правила пересадки и информация о покупке билетов размещены на сайте железнодорожного перевозчика, добавили в ГСЭ.