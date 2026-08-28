Для поездов "Таврия" в Крым действующая схема движения сохранится до сентября Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать до Керчи

Москва28 авг Вести.Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать по действующей схеме движения до 7 сентября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресса".

До 7 сентября включительно для поездов «Таврия» крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее сказано в сообщении

Между Керчью и другими станциями полуострова для пассажиров запущены согласованные автобусы.

Расписание движения автобусов, правила пересадки и информация о покупке билетов размещены на сайте железнодорожного перевозчика, добавили в ГСЭ.