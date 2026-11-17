Все ранее задержанные поезда "Таврия" прибыли в Керчь

Все ранее задержанные поезда "Таврия" прибыли в Керчь Все ранее задержанные поезда "Таврия" прибыли в Керчь

Москва17 ноя Вести.Все поезда "Таврия", задержанные ранее из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь, сообщила пресс-служба "Гранд сервис экспресса" в Telegram-канале.

Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь. Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено написали в пресс-службе

Там уточнили, что с 17 ноября и далее движение поездов "Таврия" планируется осуществлять по расписанию.

Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также курсируют в соответствии с расписанием.

Ранее сообщалось, что один из железнодорожных путей на Крымском мосту открыт для движения. На втором участке продолжаются восстановительные работы.