Москва17 нояВести.Все поезда "Таврия", задержанные ранее из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь, сообщила пресс-служба "Гранд сервис экспресса" в Telegram-канале.
Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь. Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновленонаписали в пресс-службе
Там уточнили, что с 17 ноября и далее движение поездов "Таврия" планируется осуществлять по расписанию.
Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также курсируют в соответствии с расписанием.
Ранее сообщалось, что один из железнодорожных путей на Крымском мосту открыт для движения. На втором участке продолжаются восстановительные работы.