Поезда в Крым будут следовать до Керчи и обратно до 16 ноября включительно

Только до Керчи: график курсирования поездов в Крым не изменится еще 10 дней Поезда в Крым будут следовать до Керчи и обратно до 16 ноября включительно

Москва6 ноя Вести.График курсирования поездов "Таврия" в Крым останется без изменений до 16 ноября включительно. Составы будут следовать до станции Керчь и обратно, чтобы добраться вглубь полуострова, пассажирам необходимо пересесть на автобусы. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 16 ноября включительно. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов говорится в мессенджере МАХ

Отмечается, что при приобретении билетов, где конечным пунктом указана Керчь, нужно будет приобрести талон на автобус. Это можно сделать в кассе или на сайте, а также непосредственно в поезде. Если же конечной или начальной станцией указаны сразу Симферополь, Симферополь и другие населенные пункты, отдельный талон покупать не нужно.