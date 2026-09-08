Между Москвой и Минеральными Водами начнет ездить новый поезд "Таврия" С 1 октября Москву и Минеральные Воды свяжет новый поезд "Таврия"

Москва8 сен Вести.Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" запускает новые поезда на маршруте между Москвой и Минеральными Водами. Об этом сообщается в канале компании в MAX.

Поезда начнут курсировать между двумя городами с 1 октября и будут ежедневными. Время в пути из столицы до КМВ составит менее суток, в обратном направлении – чуть более суток.

С 1 октября "Гранд Сервис Экспресс" запускает ежедневный поезд №170/169 Москва – Минеральные Воды написано в сообщении

Уточняется, что из Москвы поезд будет отправляться в 14.30 и прибывать в Минводы на следующий день в 13.35. Обратно поезд будет выезжать в 19.20 и прибывать на следующий день в 20.40.

Это расписание будет действовать в течение октября и ноября. Далее оно может быть скорректировано.