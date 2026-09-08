Москва8 сенВести.Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" запускает новые поезда на маршруте между Москвой и Минеральными Водами. Об этом сообщается в канале компании в MAX.
Поезда начнут курсировать между двумя городами с 1 октября и будут ежедневными. Время в пути из столицы до КМВ составит менее суток, в обратном направлении – чуть более суток.
С 1 октября "Гранд Сервис Экспресс" запускает ежедневный поезд №170/169 Москва – Минеральные Водынаписано в сообщении
Уточняется, что из Москвы поезд будет отправляться в 14.30 и прибывать в Минводы на следующий день в 13.35. Обратно поезд будет выезжать в 19.20 и прибывать на следующий день в 20.40.
Это расписание будет действовать в течение октября и ноября. Далее оно может быть скорректировано.