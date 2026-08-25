Москва25 авгВести.Новый скоростной поезд начнет курсировать с 26 августа между Москвой и Ярославлем, состав будет следовать без остановок. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Скоростной поезд №747/748 Москва – Ярославль отправится в первый рейс уже завтра. Он будет курсировать без остановок. Время в пути – 3 часа 4 минутысказано в сообщении
Поезд будет отправляться из Москвы в 13.00, из Ярославля – в 21.28.
В двухэтажном составе – вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон и вагон-бистро. Все вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, у каждого места есть индивидуальная розетка.
Всего количество поездов на маршруте Москва – Ярославль увеличится до восьми.