Школьные каникулы в Крыму продлили до 9 ноября из-за ограничений энергоснабжения В Крыму школьные каникулы продлили до 9 ноября из-за ограничений энергоснабжения

Москва4 ноя Вести.Из-за сохраняющихся ограничений в энергоснабжении в школах Крыма до 9 ноября продлены каникулы. Об этом в MAX сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

В связи со сложившейся непростой обстановкой принято решение продлить каникулы в крымских школах. Предварительно, на занятия ребят будут ждать в понедельник, 9 ноября говорится в сообщении

В случае других изменений информация появится дополнительно, заявил Аксёнов. Также он уточнил, что администрации в муниципальных образованиях могут самостоятельно принимать решение о режиме работы детсадов в зависимости от оперативной обстановки.

Все службы на своих местах, работа по восстановлению электричества ведется без остановки. Благодарю всех за терпение и доверие написал Аксёнов

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти на два дня продлили школьные каникулы в связи с действующими в городе ограничениями в энергоснабжении.