Москва4 нояВести.Из-за сохраняющихся ограничений в энергоснабжении в школах Крыма до 9 ноября продлены каникулы. Об этом в MAX сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
В связи со сложившейся непростой обстановкой принято решение продлить каникулы в крымских школах. Предварительно, на занятия ребят будут ждать в понедельник, 9 ноябряговорится в сообщении
В случае других изменений информация появится дополнительно, заявил Аксёнов. Также он уточнил, что администрации в муниципальных образованиях могут самостоятельно принимать решение о режиме работы детсадов в зависимости от оперативной обстановки.
Все службы на своих местах, работа по восстановлению электричества ведется без остановки. Благодарю всех за терпение и довериенаписал Аксёнов
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти на два дня продлили школьные каникулы в связи с действующими в городе ограничениями в энергоснабжении.