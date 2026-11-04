Москва4 нояВести.Власти Севастополя продлили на два дня школьные каникулы в связи с действующими в городе ограничениями в энергоснабжении. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Это решение касается и учреждений дополнительного образования.
В связи с сохраняющимися энергетическими ограничениями в регионе и с учетом текущей ситуации оперативным штабом города принято решение продлить школьные каникулы: 5 и 6 ноября объявлены неучебными днями. Таким образом, к занятиям школьники вернутся в понедельник, 9 ноябрянаписал Развожаев
Вместе с тем детские сады продолжат работу в штатном режиме. В случае отключения электричества детских садах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание в виде сухих пайков.