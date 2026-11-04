Школы в Севастополе не будут работать 5 и 6 ноября из-за перебоев со светом

Школьникам в Севастополе продлили каникулы из-за отсутствия электричества Школы в Севастополе не будут работать 5 и 6 ноября из-за перебоев со светом

Москва4 ноя Вести.Власти Севастополя продлили на два дня школьные каникулы в связи с действующими в городе ограничениями в энергоснабжении. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Это решение касается и учреждений дополнительного образования.

В связи с сохраняющимися энергетическими ограничениями в регионе и с учетом текущей ситуации оперативным штабом города принято решение продлить школьные каникулы: 5 и 6 ноября объявлены неучебными днями. Таким образом, к занятиям школьники вернутся в понедельник, 9 ноября написал Развожаев

Вместе с тем детские сады продолжат работу в штатном режиме. В случае отключения электричества детских садах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание в виде сухих пайков.