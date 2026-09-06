Развожаев: предложения о школьном дистанте могут быть оружием гибридной войны

Развожаев пояснил, почему в Севастополе нет смысла вводить дистант Развожаев: предложения о школьном дистанте могут быть оружием гибридной войны

Москва6 сен Вести.Идея введения дистанта в школах в текущих условиях не имеет смысла и может быть частью информационного давления на Севастополь, считает губернатор Михаил Развожаев. Об этом он заявил ИС "Вести".

Он назвал причины, по которым приняли решение не вводить дистанционный формат. В первую очередь чиновник указал на важность для детей живого общения с учителями, работы в классе и развития коммуникативных навыков, которые невозможно заменить онлайн‑форматами. Второе — периодические перебои с электроснабжением и связью осложняют обучение на дому.

Губернатор предположил, что попытки продвинуть идею дистанционного обучения могут быть связаны с деятельностью Центров информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).

Война гибридная, горячая и информационная часто даже наносит больший ущерб. Потому что где-то они просто находят каких-то психологически неустойчивых людей или вбрасывают какие-то вещи, которые начинают муссироваться. Но в данном случае, конечно, история про дистант совершенно несуразна и не имеет отношения к текущим вызовам считает Развожаев

Он подчеркнул, что в дневное время дети находятся под контролем педагогов, в школах также действует система обеспечения безопасности.

В Севастополе также расширили сеть бетонных укрытий вблизи школ и на пешеходных маршрутах от остановок до учебных заведений.