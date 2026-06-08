Колледжи и техникумы Севастополя перевели на дистанционное обучение

Севастопольские колледжи и техникумы перевели на дистант для безопасности Колледжи и техникумы Севастополя перевели на дистанционное обучение

Москва8 июн Вести.Формат дистанционного обучения введен для студентов колледжей и техникумов Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Решение о переводе на дистант было принято по соображениям безопасности.

В связи с текущей обстановкой в регионе, ради безопасности студентов и педагогов… для студентов колледжей и техникумов введен дистанционный формат обучения написал руководитель субъекта в мессенджере MAX

Он подчеркнул, что привычный ритм учебы будет сохранен без риска для людей, занятия пройдут с использованием современных образовательных платформ и цифровых ресурсов.

Развожаев отметил, что вузы на территории Севастополя находятся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, решение об их переходе на дистанционное обучение принимают ректоры.

По данным губернатора, руководители вузов получили соответствующие рекомендации о пересмотре организации учебного процесса.