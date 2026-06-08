Москва8 июнВести.Формат дистанционного обучения введен для студентов колледжей и техникумов Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Решение о переводе на дистант было принято по соображениям безопасности.
В связи с текущей обстановкой в регионе, ради безопасности студентов и педагогов… для студентов колледжей и техникумов введен дистанционный формат обучениянаписал руководитель субъекта в мессенджере MAX
Он подчеркнул, что привычный ритм учебы будет сохранен без риска для людей, занятия пройдут с использованием современных образовательных платформ и цифровых ресурсов.
Развожаев отметил, что вузы на территории Севастополя находятся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, решение об их переходе на дистанционное обучение принимают ректоры.
По данным губернатора, руководители вузов получили соответствующие рекомендации о пересмотре организации учебного процесса.