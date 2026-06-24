Москва24 июнВести.В Севастополе в среду, 24 июня, из-за ситуации с энергоснабжением детские сады будут работать в особом режиме, власти призывают родителей оставить детей дома, сообщил в своем MAX-канале губернатор города Михаил Развожаев.
В связи с ситуацией в энергосистеме сегодня детские сады города будут работать в особом режименаписал чиновник
Он призвал родителей по возможности оставить детей дома.
Развожаев добавил, что дошкольные учреждения в районах: Северная сторона, Инкерман, Орлиное работают в штатном режиме. Остальные - в режиме дежурных групп, дети в них будут обеспечены сухпайками.