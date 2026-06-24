Из-за ситуации со светом детсады Севастополя будут работать в особом режиме

Часть детских садов Севастополя в среду будут работать в особом режиме Из-за ситуации со светом детсады Севастополя будут работать в особом режиме

Москва24 июн Вести.В Севастополе в среду, 24 июня, из-за ситуации с энергоснабжением детские сады будут работать в особом режиме, власти призывают родителей оставить детей дома, сообщил в своем MAX-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В связи с ситуацией в энергосистеме сегодня детские сады города будут работать в особом режиме написал чиновник

Он призвал родителей по возможности оставить детей дома.

Развожаев добавил, что дошкольные учреждения в районах: Северная сторона, Инкерман, Орлиное работают в штатном режиме. Остальные - в режиме дежурных групп, дети в них будут обеспечены сухпайками.