Москва4 нояВести.В Симферополе детские дошкольные учреждения будут переходить на сокращенный режим работу при отсутствии электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Республики Крым.
Детские сады продолжат работу и будут принимать воспитанников. Если отключат свет, учреждения перейдут на сокращенный режим работы, питание будет организовано в виде сухих пайковговорится в канале мэрии на платформе MAX
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на полуострове каникулы в школах продлены до 9 ноября на фоне продолжающихся ограничений электроснабжения после атак со стороны вооруженных формирований Украины.