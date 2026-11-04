При отсутствии света детсады в Симферополе перейдут на сокращенный режим работы

В Симферополе детсады перейдут на сокращенный режим работы при отсутствии света При отсутствии света детсады в Симферополе перейдут на сокращенный режим работы

Москва4 ноя Вести.В Симферополе детские дошкольные учреждения будут переходить на сокращенный режим работу при отсутствии электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Республики Крым.

Детские сады продолжат работу и будут принимать воспитанников. Если отключат свет, учреждения перейдут на сокращенный режим работы, питание будет организовано в виде сухих пайков говорится в канале мэрии на платформе MAX

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на полуострове каникулы в школах продлены до 9 ноября на фоне продолжающихся ограничений электроснабжения после атак со стороны вооруженных формирований Украины.