В Евпатории при отсутствии электричества будет сокращен режим работы детсадов

Глава Евпатории сообщил о работе детсадов в условиях ограничения энергоснабжения В Евпатории при отсутствии электричества будет сокращен режим работы детсадов

Москва4 ноя Вести.В связи с ограничениями в энергоснабжении детские сады в городе Евпатории перейдут на режим кратковременного пребывания детей. Питание предоставляться не будет. Информацию в MAX разместил глава администрации Виталий Оганесян.

Завтра, 5 ноября, в случае отсутствия электроэнергии детские сады муниципалитета будут работать в режиме кратковременного пребывания детей без обеспечения питанием сообщается в мессенджере

В сложившейся ситуации сложно делать прогнозы, отметил он и призвал жителей дополнительно уточнять актуальную информацию 5 ноября в течение дня в дошкольных учреждениях.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что каникулы в школах продлены до 9 ноября.