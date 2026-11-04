Москва4 нояВести.В связи с ограничениями в энергоснабжении детские сады в городе Евпатории перейдут на режим кратковременного пребывания детей. Питание предоставляться не будет. Информацию в MAX разместил глава администрации Виталий Оганесян.
Завтра, 5 ноября, в случае отсутствия электроэнергии детские сады муниципалитета будут работать в режиме кратковременного пребывания детей без обеспечения питаниемсообщается в мессенджере
В сложившейся ситуации сложно делать прогнозы, отметил он и призвал жителей дополнительно уточнять актуальную информацию 5 ноября в течение дня в дошкольных учреждениях.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что каникулы в школах продлены до 9 ноября.