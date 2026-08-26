Размещение детей в крымских лагерях и санаториях запрещено до конца года

В Крыму до конца года запретили размещение детей в лагерях и санаториях Размещение детей в крымских лагерях и санаториях запрещено до конца года

Москва26 авг Вести.Глава республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о приостановке до конца текущего года бронирования, приема и размещения детей в детских оздоровительных санаториях и лагерях Крыма. Указ опубликован на сайте правительства республики.

С целью обеспечения общественной безопасности постановляю: Приостановить с 00 часов 00 минут 1 сентября 2026 года до 23 часов 59 минут 31 декабря 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей (групп детей) в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно- курортных организациях – санаториях для детей, в том числе для детей с родителями, расположенных на территории Республики Крым Говорится в указе говорится в указе

Кроме того, до конца года продлен запрет на участие детей, не зарегистрированных по месту жительства на территории Крыма, в учебно-тренировочных сборах, а также различных мероприятиях туристической направленности - слетах, фестивалях или экскурсиях.