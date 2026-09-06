Курлаева объяснила, почему в Крыму нет дистанционного образования Курлаева: в Крыму невозможно дистанционное образование

Москва6 сен Вести.В Республике Крым нет устойчивого электроснабжения, для того, чтобы был интернет и реализовалось дистанционное образование. Об этом ИС "Вести" рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

Она сообщила, что на полуострове дети 1 сентября как обычно пошли в школу, открылись и новые учебные заведения.

1 сентября дети пошли в школы, и крымчане не исключение. У нас открылись все школы, еще три введены в эксплуатацию, то есть это новые школы: две в Симферопольском районе, одна в Феодосии. Поэтому дистанционного образования у нас нет, потому что для него нужно устойчивое электроснабжение, для того чтобы был интернет сказала Курлаева

Также Курлаева объяснила, почему в Крыму не графиков отключения энергии. По ее словам, подача энергии зависит от оперативной обстановки.