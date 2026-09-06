Москва6 сенВести.Отключения электричества в Крыму ведутся без фиксированного графика, поскольку подача энергии зависит от оперативной обстановки, пояснила в беседе с ИС "Вести" помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
По всему полуострову действует отключение электроэнергии в связи с оперативной ситуацией, уточнила она.
Как мы уже говорили не раз, графиков не существует, потому что электричество подается по оперативной ситуации. Как есть возможность подключить — подключается, потому что ремонтно-восстановительные работы ведутся во всех городах и населенных пунктах. И как только появляется возможность подключить, электрики и энергетики свою работу выполняютсообщила Курлаева
Накануне также стало известно, что жители Крыма звонят энергетикам, предлагая помощь после атак ВСУ.