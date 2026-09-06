Курлаева объяснила, почему в Крыму нет графиков отключения энергии

Курлаева рассказала, почему в Крыму отсутствуют графики отключения энергии Курлаева объяснила, почему в Крыму нет графиков отключения энергии

Москва6 сен Вести.Отключения электричества в Крыму ведутся без фиксированного графика, поскольку подача энергии зависит от оперативной обстановки, пояснила в беседе с ИС "Вести" помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

По всему полуострову действует отключение электроэнергии в связи с оперативной ситуацией, уточнила она.

Как мы уже говорили не раз, графиков не существует, потому что электричество подается по оперативной ситуации. Как есть возможность подключить — подключается, потому что ремонтно-восстановительные работы ведутся во всех городах и населенных пунктах. И как только появляется возможность подключить, электрики и энергетики свою работу выполняют сообщила Курлаева

Накануне также стало известно, что жители Крыма звонят энергетикам, предлагая помощь после атак ВСУ.