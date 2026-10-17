Москва17 октВести.Продлен действующий порядок движения поездов "Таврия" на крымском направлении, сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Порядок будет действовать как минимум до 26 октября текущего года.
Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нееговорится в публикации пресс-службы перевозчика в MAX
Перевозки пассажиров между Керчью и другими станциями в Крыму осуществляются автобусами. График их движения увязан с расписанием прибытия и отправления поездов.