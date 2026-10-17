Поезда "Таврия" на крымском направлении будут ходить до Керчи до 26 октября

Крымские поезда будут следовать до Керчи до 26 октября Поезда "Таврия" на крымском направлении будут ходить до Керчи до 26 октября

Москва17 окт Вести.Продлен действующий порядок движения поездов "Таврия" на крымском направлении, сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

Порядок будет действовать как минимум до 26 октября текущего года.

Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее говорится в публикации пресс-службы перевозчика в MAX

Перевозки пассажиров между Керчью и другими станциями в Крыму осуществляются автобусами. График их движения увязан с расписанием прибытия и отправления поездов.