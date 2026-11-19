Поезд "Таврия" до Керчи отправился из Тамани после открытия движения на мосту

В Керчь отправился первый после открытия движения на мосту поезд "Таврия" Поезд "Таврия" до Керчи отправился из Тамани после открытия движения на мосту

Москва19 ноя Вести.Поезд "Таврия" следованием Москва – Керчь отправлен со станции Тамань, сообщила пресс-служба перевозчика "Гранд сервис экспресс" в мессенджере МАХ.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Поезд "Таврия" № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань написали в пресс-службе

Там также уточнили, что составы № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь и № 27/28 Москва – Керчь отправятся до станции Керчь-Южная Новый парк в ближайшее время. Остальные поезда "Таврия" курсируют по расписанию.

Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также отправляются согласно расписанию.