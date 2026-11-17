Движение поездов по Крымскому мосту открыто по одному пути

Один из железнодорожных путей на Крымском мосту открыт для движения Движение поездов по Крымскому мосту открыто по одному пути

Москва17 ноя Вести.Один из железнодорожных путей на Крымском мосту открыт для движения поездов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в мессенджере МАХ.

На втором участке продолжаются восстановительные работы уточнили в сообщении

Там также рассказали, что со станции Тамань отправлены поезд "Таврия" по маршруту Москва – Керчь и поезд Адлер – Керчь. Поезда, следующие по маршрутам Санкт-Петербург – Керчь и Москва – Керчь будут отправлены до станции Керчь - Южная в ближайшее время.

Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируется отправить по расписанию добавили в ведомстве

Также по расписанию планируется отправление автобусов от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи.