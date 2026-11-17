Москва17 нояВести.Один из железнодорожных путей на Крымском мосту открыт для движения поездов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в мессенджере МАХ.
На втором участке продолжаются восстановительные работыуточнили в сообщении
Там также рассказали, что со станции Тамань отправлены поезд "Таврия" по маршруту Москва – Керчь и поезд Адлер – Керчь. Поезда, следующие по маршрутам Санкт-Петербург – Керчь и Москва – Керчь будут отправлены до станции Керчь - Южная в ближайшее время.
Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируется отправить по расписаниюдобавили в ведомстве
Также по расписанию планируется отправление автобусов от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи.