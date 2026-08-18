Москва18 авг Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, об этом сообщается в канале МАХ Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено говорится в сообщении, опубликованном в 05.22 по московскому времени

При этом не сообщается, по какой причине движение было приостановлено. Это произошло в 04.11 мск, ограничения действовали чуть более одного часа.