Москва13 сенВести.Все поезда "Таврия" крымского направления до 21 сентября будут следовать до Керчи, оттуда же будут составы будут отправлять в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
До 21 сентября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до/от станции Керчь-Южная Новый парксказано в сообщении
На участке между Керчью и другими станциями Крыма курсируют согласованные автобусы, которыми смогут воспользоваться пассажиры для продолжения поездки, добавили в компании.