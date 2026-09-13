Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 21 сентября Поезда Таврия крымского направления продолжат курсировать до Керчи

Москва13 сен Вести.Все поезда "Таврия" крымского направления до 21 сентября будут следовать до Керчи, оттуда же будут составы будут отправлять в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

До 21 сентября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до/от станции Керчь-Южная Новый парк сказано в сообщении

На участке между Керчью и другими станциями Крыма курсируют согласованные автобусы, которыми смогут воспользоваться пассажиры для продолжения поездки, добавили в компании.