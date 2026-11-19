Кондратьев: первый поезд отправился по восстановленной линии на Крымском мосту

На Крымском мосту восстановили железнодорожную линию Кондратьев: первый поезд отправился по восстановленной линии на Крымском мосту

Москва19 ноя Вести.На Крымском мосту восстановили железнодорожную линию. Со станции Тамань отправлен первый поезд. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Для пассажиров других поездов, которые готовятся к отправлению, продолжают работать пункты обогрева, их также обеспечиваются питанием.

Краснодарский край продолжает оказывать необходимую помощь. На месте работают наши региональные службы. При необходимости в Темрюкском районе готовы предоставить гостиницы для временного размещения. говорится в сообщении губернатора

Также прорабатывается возможность запуска пассажирского сообщения между портами Крым и Кавказ малыми судами, а также организацию автобусов от порта Кавказ.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосты было перекрыто из-за атаки ВСУ.