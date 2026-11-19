Два пассажирский поезда в Крым стоят на станции Тамань в Краснодарском крае

После временного закрытия Крымского моста поезда в Керчь остановились на Кубани Два пассажирский поезда в Крым стоят на станции Тамань в Краснодарском крае

Москва19 ноя Вести.После приостановки движения по Крымскому мосту два пассажирских поезда в Керчь встали на станции Тамань в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Из-за приостановки движения поездов по Крымскому мосту на ж/д станции "Тамань-пассажирская" находятся 2 состава. Пассажиры поездов из Москвы и Санкт-Петербурга обеспечены всем необходимым. Еще один состав, следовавший в направлении Крымского моста, задержан на другой станции говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Отмечается, что пассажиры, ожидающие электричку на станции, также обеспечены водой и горячим питанием.

На месте развернут пункт обогрева, где работают волонтеры, дежурят медики скорой помощи.

Ранее об отставании от графика трех пассажирских поездов уведомил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Причиной стали временные ограничения движения по железнодорожной составляющей Крымского моста после атаки ВСУ в ночь на 19 ноября, четверг.