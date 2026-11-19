Москва19 нояВести.Три пассажирских поезда в Керчь задерживаются после временного закрытия Крымского моста из-за ночной атаки ВСУ. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Задерживаются поезда "Таврия" в направлении Крыма. Поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 17 ноября. Поезд № 092/091 Москва – Керчь, отправлением 17 ноября. Поезд № 27/28 Москва – Керчь, отправлением 18 ноябряговорится в сообщении ГСЭ в мессенджере MAX
При задержке более четырех часов пассажиров обеспечат питанием и водой.
Об атаке в ночь на 19 ноября, четверг, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Движение было приостановлено по железнодорожной составляющей Крымского моста. В результате вражеского удара никто из людей не пострадал.