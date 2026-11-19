Москва19 нояВести.Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновилось, и все задержанные поезда "Таврия" прибыли в Керчь. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Обращаем внимание пассажиров, что движение остальных поездов "Таврия" 19 ноября и далее планируется по расписанию, время отправления остается неизменнымговорится в сообщении
Также по расписанию курсируют автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи сегодня курсируют по расписанию.
Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту было прервано из-за ночной атаки