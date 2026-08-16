В очереди на Крымский мост со стороны Тамани собралось 250 автомашин

Растет очередь из машин на Крымский мост со стороны Тамани В очереди на Крымский мост со стороны Тамани собралось 250 автомашин

Москва16 авг Вести.Очередь транспортных средств, ожидающих въезда на Крымский мост со стороны Тамани, продолжает расти. Информация опубликован в канале MAX о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа говорится в сообщении

Очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи нет.

Ранее сообщалось, что в очереди находились 100 (в 14.00) и 170 (15.00) транспортных средств.