В Архангельской области вводят в график поезда, задержанные после падения моста

РЖД: поезда, задержанные 10 ноября в Архангельской области, вводятся в график В Архангельской области вводят в график поезда, задержанные после падения моста

Москва11 ноя Вести.В пресс-центре РЖД сообщили, что из десяти поездов, задержанных 10 ноября на участке Черемуха – Виледь после падения моста, один уже прибыл на место назначения.

Остальные также постепенно вводятся в график.

Два следуют по графику, семь находятся в пути с максимальной задержкой до 6 часов сказано в сообщении в MAX

Сотрудники поездных бригад и волонтеры оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

Пассажиры составов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием. На станции Виледь развернуты шатры с обогревом.

Ранее сообщалось, что при обрушении пролета моста в Архангельской области произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда. ЧП произошло ранним утром 10 ноября, пострадавших не было. Движение на участке, через который шла часть грузов для Ненецкого автономного округа, остановлено.

Между станциями Котлас-Южный и Виледь было организовано автобусное сообщение для пересадки пассажиров в резервные поезда.