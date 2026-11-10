После обрушения железнодорожного моста в Архангельской области создан оперштаб Правоохранители выясняют причины обрушения пролета моста в Архангельской области

Москва10 ноя Вести.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский прокомментировал ЧП на железнодорожной станции Виледь.

По данным главы региона, в 5.10 утра во вторник, 10 ноября, в результате инцидента обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь.

Произошел сход вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет говорится в заявлении руководителя субъекта в MAX

В настоящее время в правительстве Архангельской области создан оперативный штаб, координирующий работу по устранению последствий происшествия.

Сейчас одна из наших главных задач – помочь пассажирам, чьи поезда задержаны. Понимаю, что для людей, которые оказались в пути, и для тех, кто их ждет, важно знать, когда и как будет продолжена поездка подчеркнул Цыбульский

Региональные власти занимаются подбором наземного транспорта для перевозки пассажиров совместно с РЖД, причины и обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.