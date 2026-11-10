Прокуратура начала проверку после обрушения ж/д моста в Архангельской области

После обрушения моста и схода вагонов в Архангельской области начата проверка Прокуратура начала проверку после обрушения ж/д моста в Архангельской области

Москва10 ноя Вести.Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры организовали проведение проверки после обрушения пролета железнодорожного моста и схода вагонов грузового поезда в Архангельской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время движение на участке остановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов, соблюдение прав пассажиров взято на прокурорский контроль.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехали заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Никита Мошковский и Котласский транспортный прокурор Вадим Сурин говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в MAX

Ранее сообщалось, что в 5.10 утра во вторник, 10 ноября, на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда.

Причины ЧП устанавливаются, создан оперативный штаб, ведется работа по организации доставки пассажиров автобусами.