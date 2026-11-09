Москва9 нояВести.В Тындинском округе Амурской области произошел сход вагона грузового состава с углем. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Предварительно установлено, что сегодня на перегоне станций Тында — Побожий Дальневосточной железной дороги в Тындинском муниципальном округе произошел сход одного вагона грузового состава, груженого углем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, размер ущерба уточняется

говорится в канале ведомства на платформе MAX

Следователи начали проверку обстоятельств происшествия по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).